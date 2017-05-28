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الجيش العراقي يحرر 3 قرى من "داعش" قرب الحدود السورية
القوات العراقية ـ الجيش العراقي

الجيش العراقي يحرر 3 قرى من "داعش" قرب الحدود السورية

2017-05-28 09:36:24
وكالات

أعلن الجيش العراقي، تحرير 3 قرى من تنظيم “داعش” الإرهابي بالقرب من الحدود مع سوريا.

وقالت وكالة “شينخوا” الصينية، إنه “قامت قوات (الحشد الشعبي) مدعومة بغطاء جوي من قبل مروحيات تابعة للجيش العراقي بتحرير قرى رمبوس الغربية ودنانية والقابوسية على بعد 100 كيلومتر شرق مدينة “الموصل” العراقية، وفقا لما ذكرته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية الروسية.

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