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ننشر أسعار الدولار اليوم الأحد بالسوق الرسمي المصري
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دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم الأحد بالسوق الرسمي المصري

2017-05-28 09:34:53
كتب ربيع شعبان

سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 18.07
بنك المشرق
أقل سعر للبيع: 18.05
البنك الأهلي المصري
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
بنك المشرق 18.07 18.17 2 يومين
البنك الأهلى اليونانى 18.05 18.15 أسبوع واحد
بنك عودة 18.05 18.15 4 أيام
البنك العربى 18.05 18.15 شهر واحد
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 شهرين
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.05 18.15 3 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.05 18.15 5 أيام
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 3 أيام
كريدى أجريكول 18.05 18.15 أسبوعين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 شهر واحد
اتش اس بى سى HSBC 18.05 18.20 4 أيام
بنك الإسكندرية 18.05 18.15 3 أيام
بنك البركة 18.05 18.13 2 يومين
بنك قناة السويس 18.05 18.15 4 أيام
البنك المركزى المصرى 18.03 18.13 3 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.02 18.12 4 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.00 18.10 3 أيام
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 شهرين
المصرف المتحد 18.00 18.10 2 يومين
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 شهرين
البنك المصرى الخليجى 18.00 18.10 3 أيام
بنك بلوم 18.00 18.10 3 أيام
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 شهرين
بنك القاهرة 17.95 18.05 6 أيام
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 شهرين
بنك مصر 17.95 18.05 شهرين

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