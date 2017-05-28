تشيع جنازة الإعلامية صفاء حجازي ظهر اليوم، الأحد، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وفقا للمذيعة سارة حازم، ابنة شقيقة الراحلة.

وكانت “حجازي” وافتها المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض، بعد رحلة علاج استمرت شهورا في الخارج.