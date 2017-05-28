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تشييع جنازة «صفاء حجازي» اليوم من مسجد السيدة نفيسة
صفاء حجازي رئيسة التلفزيون‎

تشييع جنازة «صفاء حجازي» اليوم من مسجد السيدة نفيسة

2017-05-28 09:44:14

تشيع جنازة الإعلامية صفاء حجازي ظهر اليوم، الأحد، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وفقا للمذيعة سارة حازم، ابنة شقيقة الراحلة.

وكانت “حجازي” وافتها المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض، بعد رحلة علاج استمرت شهورا في الخارج.

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