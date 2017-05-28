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«المرور»: حادث بـ«نفق السلام» وتوقعات بحدوث كثافات خلال فترة الظهيرة
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«المرور»: حادث بـ«نفق السلام» وتوقعات بحدوث كثافات خلال فترة الظهيرة

2017-05-28 09:30:14
محيط - خالد الريس

توقع النقيب مصطفى عبد الحاكم  مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، حدوث كثافات مرورية عقب الساعة الثانية ظهرا كمعتاد الكثافات خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن الحالة المرورية جيدة ومرضية خلال الفترة الصباحية.
وأعلن عبد الحاكم من خلال تصريحات ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الأحد، أن مخرج نفق السلام تجاه مناطق “الأكاديمية” و “طريق السويس” قد شهد حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بدون أي إصابات، نافيا أن يكون الحادث قد أثر بالسلب على المرور.
وأضاف أن أعمال التطوير أعلى محور “26 يوليو” ستنتهي في نهاية الأسبوع الحالي.
وجدد التنويه حول رقم خط “إغاثة الطرق” وهو “01221110000”، مؤكدا أن الخط مفعل ويعمل على مدار 24 ساعة.

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