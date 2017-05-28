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ننشر أسعارالريال السعودي اليوم الأحد بالسوق الرسمي المصري
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر أسعارالريال السعودي اليوم الأحد بالسوق الرسمي المصري

2017-05-28 09:29:31
كتب ربيع شعبان

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 4.81
بنك قناة السويس
أقل سعر للبيع: 4.81
بنك مصر
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
البنك العربى 4.81 4.84 أسبوع واحد
بنك عودة 4.81 4.84 4 أيام
بنك قناة السويس 4.81 4.84 4 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.81 4.84 4 أيام
اتش اس بى سى HSBC 4.81 4.85 4 أسابيع
البنك المركزى المصرى 4.81 4.83 3 أيام
بنك بلوم 4.80 4.83 10 دقائق
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.80 4.83 3 أيام
البنك المصرى الخليجى 4.80 4.83 3 أيام
بنك المشرق 4.80 4.85 2 يومين
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.79 4.84 3 أيام
بنك الإسكندرية 4.79 4.84 3 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.79 4.84 1 يوم
كريدى أجريكول 4.79 4.84 4 أيام
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 6 أيام
بنك مصر 4.79 4.81 2 يومين
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 أسبوعين
المصرف المتحد 4.78 4.83 2 يومين
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 شهرين
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 شهرين
بنك القاهرة 4.77 4.82 6 أيام
البنك الأهلى اليونانى 4.74 4.82 5 أيام
بنك البركة 4.74 4.87 2 يومين
بنك مصر إيران التنمية 4.70 4.87 3 أيام
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 شهرين
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