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"المركزي"يطرح أذون خزانة بـ12.7 مليار جنيه اليوم
طارق عامر
طارق عامر

"المركزي"يطرح أذون خزانة بـ12.7 مليار جنيه اليوم

2017-05-28 09:23:12
كتب ربيع شعبان

أعلن البنك المركزي المصري،عن طرحه نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ12.7 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 273 يومًا، 6.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

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