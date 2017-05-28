هنأ يوليوس جيورج لوي السفير الألماني بالقاهرة المسلمين بحلول شهر رمضان .

وقال لوي في التهنئة التي نشرت علي موقع السفارة الألمانية بالقاهرة:” أهنئكم بحلول شهر رمضان الذي يعد وقتا مهما للمسلمين للتأمل والتدبر ، مضيفا “هذا هو ثاني رمضان لي في مصر وقد وجدت أن رمضان شهر مميز جدا هنا حيث الكثير من المظاهر الروحانية والاحتفال وممارسة شعائر هذا الشهر المقدس”.

وأعرب عن أمله في أن يكون شهر الصوم مفعم بالخير والسلام والطمأنينة وأن يكون شهر سلام وتفاهم أخوي لجميع المصريين من جميع المعتقدات.