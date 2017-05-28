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تعرف على مواعيد عمل البنوك الرسمية في شهر رمضان
طارق عامر
طارق عامر

تعرف على مواعيد عمل البنوك الرسمية في شهر رمضان

2017-05-28 09:17:13
كتب ربيع شعبان

إعتباراً من اليوم تبدأ البنوك العاملة فى مصر، وعددها 38 بنكًا، تطبيق قرار البنك المركزى المصرى بمواعيد عمل البنوك العاملة فى القطاع المصرفى خلال شهر رمضان المبارك، بأن تبدأ البنوك تعاملاتها خلال شهر رمضان المبارك، بالنسبة للجمهور فى التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.
ومن جانبه أكد البنك المركزى المصرى، أنه بالنسبة للموظفين تبدأ البنوك عملها فى التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.

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