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الحكومة تتابع اليوم الإستراتيجية القومية للسكان
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

الحكومة تتابع اليوم الإستراتيجية القومية للسكان

2017-05-28 09:15:30
وكالات

يرأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة الإستراتيجية القومية للسكان بمقر مجلس الوزراء في حضور الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان وعدد من الوزراء المعنييين.

وتهدف الإستراتيجية السكانية لتحقيق نمو سكاني متوازن مع معدلات التنمية الاقتصادية، وترتكز على مجموعة من المؤشرات السكانية والتنموية المركبة التي توضح المناطق ذات الأولويات والأكثر احتياجًا للتنمية.

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