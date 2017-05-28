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"برج خليفة" يكتسي بألوان العلم المصري تضامنا مع شهداء المنيا
برج خليفة

"برج خليفة" يكتسي بألوان العلم المصري تضامنا مع شهداء المنيا

2017-05-28 09:53:01
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اكتسي برج خليفة بألوان العلم المصري تضامنا مع ضحايا حادث المنيا الإرهابي الذي راح ضحيته 29 شهيدًا و24 مصابًا خلال توجههم لزيارة أحد الأديرة بالمنيا.

وقال موقع “البيان” الإماراتي، إن “هذه المبادرة تأتي في إطار مواقف التضامن التي أبدتها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ونهجها الثابت والراسخ المتمثل في رفض مثل تلك الأعمال الإرهابية التي تحرمها مختلف الشرائع والأديان وتجرمها المواثيق والقوانين الدولية وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية”.

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