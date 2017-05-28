 Moheet on google
الأحد 28 مايو 2017 10:15 صباحاً
روابط سريعة
إبراهيم عيسى: واقعة وقوف "عرابي" بحصانه أمام الخديوي "وهم"
الكاتب الصحفي ابراهيم عيسى ابراهيم عيسي

إبراهيم عيسى: واقعة وقوف "عرابي" بحصانه أمام الخديوي "وهم"

2017-05-28 09:05:18
متابعات

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن واقعة وقوف أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق، لم تحدث مطلقًا، مضيفا: «ضباط يوليو هم أصحاب القصة، فصنعوا منه رمز سابق وقائد أول للجيش ضد الاستعمار».

وأضاف «عيسي»، خلال تقدم برنامجه «سين وجيم»، على إذاعة «نجوم إف إم»، السبت: «انسى شكل اللوحة الموجودة في كتب التاريخ بالمدارس اللي بتقول عرابي وقف على حصانه أمام الخديوي توفيق، هذا وهم مطلق صنعه أحمد عرابي، لما رجع من المنفى، لأنه عومل معاملة رهيبة».

وأشار إلى تعظيم دور عرابي وموقفه وزعامته بعد ثورة 1952، عندما قام ضباط يوليو بالثورة، موضحًا أن الضباط هم من صنعوا منه الرمز السابق والقائد الأول، وأنه من قاد الجيش في مواجهة الاستعمار و الإنجليز في 1882.

وتابع: «لكن عرابي من يوم قام بهوجته مثلما سميت شعبيًا أو ثورته مثلما سميت تاريخيًا، لغاية ثورة 52 كان محل انتقاد وتهكم غريبة جدًا، ولما كتب مذاكراته عمل هذا المشهد وتم اعتماد هذا المشهد في كتب التاريخ رغم أنه مفيش أي رواية تاريخية موثقة تقول إن «عرابي» واجه الخديوي توفيق أصلا وإن كان بينهم وسائط فقط».

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3