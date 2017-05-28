قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن واقعة وقوف أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق، لم تحدث مطلقًا، مضيفا: «ضباط يوليو هم أصحاب القصة، فصنعوا منه رمز سابق وقائد أول للجيش ضد الاستعمار».

وأضاف «عيسي»، خلال تقدم برنامجه «سين وجيم»، على إذاعة «نجوم إف إم»، السبت: «انسى شكل اللوحة الموجودة في كتب التاريخ بالمدارس اللي بتقول عرابي وقف على حصانه أمام الخديوي توفيق، هذا وهم مطلق صنعه أحمد عرابي، لما رجع من المنفى، لأنه عومل معاملة رهيبة».

وأشار إلى تعظيم دور عرابي وموقفه وزعامته بعد ثورة 1952، عندما قام ضباط يوليو بالثورة، موضحًا أن الضباط هم من صنعوا منه الرمز السابق والقائد الأول، وأنه من قاد الجيش في مواجهة الاستعمار و الإنجليز في 1882.

وتابع: «لكن عرابي من يوم قام بهوجته مثلما سميت شعبيًا أو ثورته مثلما سميت تاريخيًا، لغاية ثورة 52 كان محل انتقاد وتهكم غريبة جدًا، ولما كتب مذاكراته عمل هذا المشهد وتم اعتماد هذا المشهد في كتب التاريخ رغم أنه مفيش أي رواية تاريخية موثقة تقول إن «عرابي» واجه الخديوي توفيق أصلا وإن كان بينهم وسائط فقط».

