اتهمت الحكومة الشرعية اليمنية ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح بالتورط في جريمة إصدار أوراق نقدية مزورة تنتحل صفة العملة الوطنية المتداولة.

وقال محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي - وفقا لقناة ” العربية”الإخبارية اليوم الأحد - ” إن السلطات الأمنية عثرت على كمية من الصناديق الكرتونية التي تحتوي على أوراق نقدية مزورة تنتحل صفة العملة الوطنية المتداولة، وتنسب إلى البنك المركزي اليمني، يظهر عليها قيمة 5 آلاف ريال يمني وكأنها “شيك نقدي”.

وأكد القعيطي أن عملا كهذا يعد جريمة جنائية مخالفة للقانون صادرة عن عصابات متخصصة في تزوير العملات والأوراق المالية لخداع وتضليل الجمهور المتعامل بالأوراق النقدية الريال اليمني بهدف التحايل والاستيلاء على أموالهم الخاصة ومستحقاتهم المالية لدى الغير، معربا عن اعتقاده بأن ميليشيات الحوثيين في صنعاء تقف وراء هذا التزوير.

وأشار القعيطي إلى أن هذه العصابات قد سبق لها وأن أصدرت قسائم (كوبونات) بقيم مالية مختلفة لا تكتسب أية صفة قانونية لإصدارها وتداولها بغرض التحايل على المستحقات المالية للمواطنين وتبديد ثرواتهم.