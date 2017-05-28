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ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد بالسوق المصري
مصوغات ذهبية
مصوغات ذهبية

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد بالسوق المصري

2017-05-28 09:04:21
كتب ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 721 إلى 723
عيار 22 661 إلى 663
عيار 21 631 إلى 633
عيار 18 541 إلى 543
عيار 14 421 إلى 422
عيار 12 361 إلى 362
الاونصة 22,428 إلى 22,499
الجنيه الذهب 5,048 إلى 5,064
الكيلو 721,143 إلى 723,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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