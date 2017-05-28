اليوم.. أولى جلسات استئناف أحمد عز على حكم رفض بطلان نسب توأمه2017-05-28 09:07:13
تنظر محكمة استئناف اﻷسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد أولى جلسات الطعن المقدم من عمر عبد الرحمن محامى الفنان أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر برفض بطلان حكم ثبوت نسب الطفلين “عز الدين” و”زين الدين”.
يذكر أن محكمة أسرة مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد أبو النصر، وعضوية المستشارين طارق شيخ العرب وهبة صلاح الدين، قد قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز التى يطالب فيها ببطلان حكم محكمة أول درجة بثبوت نسب الطفلين “عز الدين” و”زين الدين” توأم الفنانة زينة له.
وكانت محكمة استئناف الأسرة قد قضت فى 13 يناير 2016 بتأييد حكم أول درجة بثبوت نسب توأم الفنانة زينة للفنان أحمد عز، وأسست المحكمة حكمها على شهادة شهود الفنانة زينة الذين قالوا إن “عز” و”زينة” قد تزوجا فى حفل بفيلا شقيقتها “نسرين” بالرحاب، والصور التى أكدت الفنانة أنه تم التقاطها فى شهر العسل، والرسائل النصية المتبادلة بينها وبين الفنان، علاوة على رفض “عز” الخضوع إلى إجراء تحليل الـ DNA بسبب عدم وجود علاقة زوجية تربطه بالفنانة سواء رسمية أو عرفية
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