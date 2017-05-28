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سياسيون يطالبون بسحب الثقة من رئيس جنوب أفريقيا
جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا

سياسيون يطالبون بسحب الثقة من رئيس جنوب أفريقيا

2017-05-28 09:15:34
وكالات

ذكرت محطة “نيوز24” على موقعها الإلكتروني أن عددا من كبار الساسة المشاركين في اجتماع قمة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم طرحوا اقتراحا لإجراء تصويت على الثقة بالرئيس جاكوب زوما.

وقالت المحطة، نقلا عن مصادر لم تسمها: “الاقتراح طرحه عضو كبير باللجنة وأيده وزير الصحة الحالي ونائبه وآخرون”.

وكان زيزي كودوا المتحدث باسم المؤتمر الوطني الأفريقي نفى الأسبوع الماضي تقريرا لوكالة “بلومبرغ”، جاء فيه أن اجتماع اللجنة سيناقش مسألة إقالة زوما.

من جهته، قال الأمين العام للمؤتمر الوطني الأفريقي جويدي مانتاشي، للصحفيين: “إقالة زوما ليست على جدول أعمال اللجنة التنفيذية الوطنية”.

ويواجه زوما ضغوطا متزايدة للتنحي من كبار الأعضاء في الحزب وأعضاء من شركاء المؤتمر الوطني، بعد سلسلة من الفضائح تهدد بالنيل من هيمنة الحزب الحاكم قبل الانتخابات العامة المقررة في 2019.

ونشرت هيئة مكافحة الفساد تقريرا في نوفمبر الماضي، جاء فيه “أن زوما يخضع لتأثير عائلة جوبتاس فيما يتعلق بالتعيينات الحكومية”.

و”جوبتاس”، هي عائلة ثرية في جنوب أفريقيا لها مصالح تجارية تتركز في مجالات التعدين والإعلام، في وقت يقاوم فيه زوما النداءات التي تطالبه بالاستقالة.

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