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اليوم .. محمد صلاح يقود روما أمام جنوى في مباراة ختام الدوري الإيطالي
اللاعب المصري محمد صلاح

اليوم .. محمد صلاح يقود روما أمام جنوى في مباراة ختام الدوري الإيطالي

2017-05-28 09:11:51
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يقود النجم المصري الدولي محمد صلاح فريقه روما في مباراته الهامة أمام فريق جنوى مساء اليوم الأحد ضمن مباريات المرحلة 38 والأخيرة للدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المتوقع أن يشارك صلاح ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه روما في مباراة اليوم في خط الهجوم برفقة الهداف البوسني الدولي إدين دجيكو.

ويدخل روما المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 84 نقطة بفارق نقطة عن نابولي صاحب المركز الثالث.

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