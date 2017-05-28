يتلقى الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بابيش بولياي العريقة في مدينة كلوج-نابوكا بإقليم ترانسيلفانيا شمال غرب رومانيا.

ونقل موقع “رومانيا-إنسايدر” الإخباري عن بيان صادر من الجامعة أنه سيقام حفل محدود اليوم بهذه المناسبة يحضره عدد قليل من الصحفيين.

وستكون هذه أول زيارة لأمير ويلز لمدينة كلوج- نابوكا عاصمة محافظة كلوج، ولكنها ليست المرة الأولى التي تمنح فيها جامعة رومانية هذا اللقب لأحد أفراد العائلة المالكة، فقد منحت جامعة بوخارست لقب الدكتوراه الفخرية للأمير تشارلز في صيف عام 2014 .

وأشار الموقع إلى أن الأمير تشارلز وهو من أشد المعجبين بشدة بإقليم ترانسيلفانيا التاريخي في رومانيا، كان قد قام بزيارة رسمية للبلاد في نهاية مارس الماضي التقى خلالها مع الرئيس كلاوس إيوهانيس ورئيس الوزراء.