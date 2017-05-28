برشلونة يتوج بكأس ملك اسبانيا بفوزه علي دبيورتيفو الأفيس 3-12017-05-28 07:47:56
رفض برشلونة أن ينهي الموسم خالي الوفاض دون التتويج بلقب بعدما حصد كأس ملك إسبانيا للمرة الـ29 في تاريخه، الثالثة على التوالي، بتغلبه على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة (3-1) مساء السبت في اللقاء الذي احتضنه ملعب “فيسنتي كالديرون”.
جاءت الأهداف الأربعة في الشوط الأول، حيث افتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي باب التسجيل في الدقيقة 30 ، قبل أن يرد الباسكيون سريعا بعدها بثلاث دقائق بأقدام الفرنسي ثيو هرنانديز.
ولكن تمكن البلاوجرانا من إضافة هدفين في غضون دقيقتين بقدمي نيمار دا سيلفا، في الدقيقة 44 ، وباكو ألكاسير، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وبهذا ينقذ الفريق الكتالوني موسمه ويتوج بلقب الكأس للمرة الـ29 في تاريخه (رقم قياسي) والثالثة على التوالي، بعد الفوز بلقب كأس السوبر المحلي بداية الموسم على حساب إشبيلية، فيما ذهب لقب الليجا للغريم التقليدي ريال مدريد، بينما ودع دوري الأبطال من دور الثمانية على يد يوفنتوس الإيطالي.
وبهذه الطريقة يودع لاعبو البلاوجرانا مدربهم لويس إنريكي مارتينيز بأفضل طريقة ممكنة، بعدما أعلن منذ فترة أن هذا هو الموسم الأخير له على مقعد المدير الفني للفريق.
وبعد ثلاثة مواسم مع البرسا قاد إنريكي الفريق للتتويج بتسعة ألقاب، إثنين في الليجا في (2015 و2016) وثلاثة في كأس الملك في (2015 و2016 و2017) ولقب في دوري الأبطال في (2015) ومثله في كأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية في نفس العام، وكأس السوبر الإسباني العام الماضي.
وبهذا التتويج، ستفتتح إسبانيا موسمها الكروي (2017-18) بمواجهة من العيار الثقيل في “كلاسيكو الأرض” بين القطبين الريال والبرسا في كأس السوبر خلال شهر أغسطس المقبل حيث ستقام مباراة الذهاب على ملعب “الكامب نو”، فيما سيحتضن ملعب “سانتياجو برنابيو” مباراة الإياب.
وتعد هذه هي آخر مباراة يحتضنها ملعب “فيسنتي كالديرون”، معقل أتلتيكو مدريد، حيث سينتقل “الروخيبلانكوس” للعب على ملعبهم الجديد “واندا ميتروبوليتانو” بدءا من الموسم المقبل.
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