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الجيش الفلبيني يعلن مقتل 16 مدنيا جراء تعرضهم لإطلاق نار جنوب البلاد
الجيش الفلبيني

الجيش الفلبيني يعلن مقتل 16 مدنيا جراء تعرضهم لإطلاق نار جنوب البلاد

2017-05-28 07:57:09
أ ش أ

أعلن الجيش الفلبيني اليوم الأحد مقتل 16 مدنيا على الأقل، وذلك جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين جنوب البلاد.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن الاشتباكات مازالت مستمرة جنوب البلاد، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل حولها.

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