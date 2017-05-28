أعلن الجيش الفلبيني اليوم الأحد مقتل 16 مدنيا على الأقل، وذلك جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين جنوب البلاد.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن الاشتباكات مازالت مستمرة جنوب البلاد، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل حولها.