باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الـ11 في تاريخه بفوزه علي انجيه 1/صفر

توج فريق باريس سان جيرمان بكأس فرنسا لكرة القدم للمرة الـ11 في تاريخه بعد فوزه على أنجيه بهدف نظيف في المباراة النهائية والتي جمعتهما ، السبت بملعب استاد فرنسا.

أحرز هدف الفوز لباريس سان جيرمان اللاعب عيسى سيسوكو لاعب انجيه هدف في مرماه في الدقيقة الآخيرة من المباراة ليهدي بطولة الكاس لفريق باريس سان جيرمان.

يشار إلى أن هذه البطولة انقذت موسم باريس سان جيرمان من الخروج خالي الوفاض هذا الموسم بعد أن ودع منافسات دوري الأبطال من دور الستة عشر بعد أن خسارته أمام برشلونة 6 / 5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

كما أحتل سان جيرمان المركز الثاني في الدوري برصيد 87 نقطة، بينما جاء آنجيه في المركز الثاني عشر برصيد 46 نقطة.