 Moheet on google
الأحد 28 مايو 2017 08:04 صباحاً
روابط سريعة
رئيس كوريا الشمالية يشرف على اختبار نظام أسلحة جديد مضاد للطائرات
رئيس كوريا الشمالية كيم جونج اون

رئيس كوريا الشمالية يشرف على اختبار نظام أسلحة جديد مضاد للطائرات

2017-05-28 07:46:36
متابعات

أشرف الرئيس الكوري شمالي كيم جونج أون على اختبار نظام أسلحة جديد مضاد للطائرات وأمر بإنتاجه بشكل ضخم ونشره في كل أنحاء كوريا الشمالية.

وذكرت قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأحد نقلا عن وكالة أنباء كوريا الشمالية أن ذلك يأتى بعد أسابيع من التجارب الصاروخية الباليستية التي أجرتها بيونج يانج في تحد للعالم، فيما لم توضح الوكالة طبيعة السلاح على وجه الدقة أو موعد التجربة التي قالت إن أكاديمية علوم الدفاع الوطني نظمتها وهي مدرجة على القائمة السوداء ويعتقد أنها تطور صواريخ وأسلحة نووية.

وتدفع كوريا الشمالية - من أجل تطوير مجموعة كبيرة من أنظمة الأسلحة منذ أوائل العام الماضي - بوتيرة غير مسبوقة من بينها صاروخ بعيد المدى قادر على ضرب البر الأمريكي وقامت في الأسابيع الأخيرة باختبار صاروخ باليستي متوسط المدى محققة بعض التقدم الفني.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3