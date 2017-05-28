أشرف الرئيس الكوري شمالي كيم جونج أون على اختبار نظام أسلحة جديد مضاد للطائرات وأمر بإنتاجه بشكل ضخم ونشره في كل أنحاء كوريا الشمالية.

وذكرت قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأحد نقلا عن وكالة أنباء كوريا الشمالية أن ذلك يأتى بعد أسابيع من التجارب الصاروخية الباليستية التي أجرتها بيونج يانج في تحد للعالم، فيما لم توضح الوكالة طبيعة السلاح على وجه الدقة أو موعد التجربة التي قالت إن أكاديمية علوم الدفاع الوطني نظمتها وهي مدرجة على القائمة السوداء ويعتقد أنها تطور صواريخ وأسلحة نووية.

وتدفع كوريا الشمالية - من أجل تطوير مجموعة كبيرة من أنظمة الأسلحة منذ أوائل العام الماضي - بوتيرة غير مسبوقة من بينها صاروخ بعيد المدى قادر على ضرب البر الأمريكي وقامت في الأسابيع الأخيرة باختبار صاروخ باليستي متوسط المدى محققة بعض التقدم الفني.