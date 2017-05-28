أعلن الإسباني خوانخو ماكيدا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سموحة في المباراة المقرر لها الاثنين في إطار منافسات الأسبوع 30 لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كل من الهانى سليمان، عمرو خليل ، محمد بازوكا ، عبد الرحمن فاروق ، مروان النجار، حازم امام، محمود شعبان ، محمد عطوة ، نور السيد،حسين خالد ، محمد عادل ، ،حسن طارق ، خميس حسنى ،خالد الغندور، احمد الشيخ ، احمد الألفي ،محمد ناجى ، كاسونجو ، خالد قمر.

