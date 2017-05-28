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مدير أمن الغربية يتفقد المعرض المقام لبيع المواد الغذائية بنادي شرطة المحلة بأسعار مخفضة
اللواء طارق حسونة مدير أمن حافظة الغربية

مدير أمن الغربية يتفقد المعرض المقام لبيع المواد الغذائية بنادي شرطة المحلة بأسعار مخفضة

2017-05-28 07:42:54
أش أ

تفقد اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية المعرض المقام لبيع المواد الغذائية بنادي شرطة المحلة، واشترك فيه كبار الشركات المنتجة للمواد الغذائية وشركات استيراد وتصدير المواد الغذائية، لبيع اللحوم والمواد الغذائية المختلفة بالأسعار المخفضة.
ولاقى المعرض استحسان المواطنين وطالبوا بمزيد من السلع المعروضة لجودة الأصناف وانخفاض الأسعار.
ووجه بضرورة مداومة المرور على تلك المنافذ وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية بأسعار مخفضة، تيسيرا على المواطنين ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، واستنفار وتكثيف كافة الحملات التموينية الشاملة بشكل يومي، والتصدي لحالات ارتفاع الأسعار وكافة المخالفات والجرائم التموينية.
يأتي ذلك في إطار التواصل الإيجابي مع الشعب المصري بكافه فئاته، وتدعيم قيم الولاء بين العاملين بجهاز الشرطة وتحقيقا لمنظومه تحسين الصورة الذهنية لرجل الشرطة، وتوجيهات وزير الداخلية بإقامة معارض للسلع الغذائية الأساسية بأندية الشرطة وذلك بأسعار مخفضة.

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