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جولات ميدانيه مفاجئه لمدير أمن بورسعيد لتفقد الخدمات الأمنيه
اللواء زكي صلاح مدير أمن بورسعيد

جولات ميدانيه مفاجئه لمدير أمن بورسعيد لتفقد الخدمات الأمنيه

2017-05-28 07:43:36
أش أ

قام اللواء زكي صلاح مدير أمن بورسعيد مساء السبت بجوله مفاجئه تفقد خلالها الخدمات والتمركزات الأمنية والأكمنة الحدودية للتأكد من يقظه الضباط والأفراد وتواجدهم بأماكن الخدمة.
وأصدر مدير الأمن تعليمات مشددة لمأموري الأقسام ونوابهم بالمرور الميداني أثناء أوقات الذروة وما قبل موعد الإفطار والسحور وتلقين الأفراد والقوات بالتعليمات اللازمة.
كما قام بمتابعه تعزيزات الخدمات المرورية خلال شهر رمضان المبارك بالميادين والتقاطعات الهامة .
كما تفقد إدارة قوات الأمن لمتابعه استعدادات الخدمات المسئولة عن وجبات إفطار المجندين.

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