استنكرت الصين اليوم الأحد ماورد في بيان قمة مجموعة السبع أمس، واعتبرته تدخلا في قضايا بحري الصين الشرقي والجنوبي تحت ستار القانون الدولي.

ذكر ذلك المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ في تعليق رسمي له علي البيان المشترك الذي أصدرته قمة المجموعة في ختام قمتها للعام الحالي والذي أعربت فيه عن مخاوف دولها الأعضاء تجاه الوضع في بحري الصين الشرقي والجنوبي وأكدت التزامها بالحفاظ على تطبيق القواعد البحرية الدولية ومبادئ القانون الدولي بتلك المنطقة الاستراتيجية من العالم.

و قال المتحدث باسم الخارجية الصينية “إن موقف الصين من قضية بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي واضح وثابت، لافتا إلى إلتزام الصين بالتعامل على نحو ملائم مع النزاعات الإقليمية البحرية وتعزيز التعاون الإقليمى وحماية السلام والاستقرار في بحري الصين الشرقي والجنوبي عبر المحادثات والمشاورات مع الأطراف المعنية.

وحث مجموعة السبع (فرنسا ، ألمانيا ، إيطاليا ، اليابان، بريطانيا ، الولايات المتحدة ، كندا) وجميع الدول الأخرى على تفهم الموقف في المنطقة والكف عن الإدلاء بتصريحات غير مسئولة والالتزام بتعهداتهم بالوقوف علي الحياد وعدم التحيز إزاء النزاعات ذات الصلة والاحترام الكامل لجهود دول المنطقة في حل النزاعات والخلافات فيما بينهم.