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مصادر عسكرية يمنية: مقتل 14 من مليشيات الحوثي وصالح في قصف غربي تعز
الحوثيون - اليمن

مصادر عسكرية يمنية: مقتل 14 من مليشيات الحوثي وصالح في قصف غربي تعز

2017-05-28 07:40:22
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أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل 14 وإصابة 23 آخرين من ميليشيا الحوثي وحليفها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ، وإصابة العشرات في قصف لمقاتلات التحالف العربي - الذي تقوده المملكة العربية السعودية - على مواقع لهم غربي تعز.

ونقلت قناة ( سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد عن المصادر قولها “إن الطيران استهدف بخمس غارات تعزيزات للانقلابيين - في إشارة لميليشيا الحوثي وصالح - شمال مديرية المخا غربي مدينة تعز كانت قادمة من الخوخه في محافظة الحديدة غربي اليمن، وأدت الغارات إلى مقتل 9 وإصابة 13 آخرين، وتدمير أربع عربات.

وأضاف المصدر العسكري أن المقاتلات شنت أيضا غارات على مواقع شرقي معسكر خالد وقرب مركز مديرية موزع، ما أدى إلى مقتل 5 وإصابة 10 آخرين.

كما استهدف الطيران مواقع وآليات الحوثيين وقوات صالح في جبال كهبوب بمديرية المضاربة غربي محافظة لحج جنوبي اليمن.

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