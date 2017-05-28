أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل 14 وإصابة 23 آخرين من ميليشيا الحوثي وحليفها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ، وإصابة العشرات في قصف لمقاتلات التحالف العربي - الذي تقوده المملكة العربية السعودية - على مواقع لهم غربي تعز.

ونقلت قناة ( سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد عن المصادر قولها “إن الطيران استهدف بخمس غارات تعزيزات للانقلابيين - في إشارة لميليشيا الحوثي وصالح - شمال مديرية المخا غربي مدينة تعز كانت قادمة من الخوخه في محافظة الحديدة غربي اليمن، وأدت الغارات إلى مقتل 9 وإصابة 13 آخرين، وتدمير أربع عربات.

وأضاف المصدر العسكري أن المقاتلات شنت أيضا غارات على مواقع شرقي معسكر خالد وقرب مركز مديرية موزع، ما أدى إلى مقتل 5 وإصابة 10 آخرين.

كما استهدف الطيران مواقع وآليات الحوثيين وقوات صالح في جبال كهبوب بمديرية المضاربة غربي محافظة لحج جنوبي اليمن.