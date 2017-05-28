ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر إقليم مانيسا الواقع شرقي مدينة أزمير على بحر إيجة تركيا.

وقالت دائرة الزلازل في هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية في بيان لها، أوردته قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأحد، إن الزلزال لم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى، مشيرة إلى أن بعض المنازل المصنوعة من الطوب في إحدى القرى القريبة من مركز الزلزال تضررت بشكل بسيط.

وكان الزلزال الذي ضرب منطقة شاروهانلي في مانيسا على عمق 28.85 كم تحت مستوى سطح البحر، فيما تقوم هيئات إغاثة بعملية تقييم للزلزال من خلال مركز تنسيق التعامل مع الكوارث.