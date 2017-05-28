أعلنت المدفعية التركية أن قواتها استهدفت مواقع لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية المتمركزة في محيط إعزاز وتل رفعت ومرعناز بريف حلب الشمالي.

وذكرت قناة سكاي نيوز بالعربية فجر اليوم الأحد أن الاستهداف يأتي عقب قصف ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية لمدينة مارع في ريف حلب الشمالي بالمدفعية والصواريخ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وقالت مصادر ميدانية للقناة إن الاشتباكات قد تجددت بين فصائل الجيش الحر وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية التي تحاول التقدم من محاورها في بلدتي الشيخ عيسى وعين دقنة إلى مواقع الجيش الحر في مدينة مارع.