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"سكاي نيوز": المدفعية التركية تستهدف مواقع لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية بحلب
قوات سوريا الديمقراطية ‎

"سكاي نيوز": المدفعية التركية تستهدف مواقع لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية بحلب

2017-05-28 07:35:01
وكالات

أعلنت المدفعية التركية أن قواتها استهدفت مواقع لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية المتمركزة في محيط إعزاز وتل رفعت ومرعناز بريف حلب الشمالي.
وذكرت قناة سكاي نيوز بالعربية فجر اليوم الأحد أن الاستهداف يأتي عقب قصف ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية لمدينة مارع في ريف حلب الشمالي بالمدفعية والصواريخ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
وقالت مصادر ميدانية للقناة إن الاشتباكات قد تجددت بين فصائل الجيش الحر وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية التي تحاول التقدم من محاورها في بلدتي الشيخ عيسى وعين دقنة إلى مواقع الجيش الحر في مدينة مارع.

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