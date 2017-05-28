إيناسيو يختار 18 لاعبا في قائمة الزمالك لمباراة الداخلية في الدوري2017-05-28 07:42:06
أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي إيناسيو عن اختيار 18 لاعبا لدخول معسكر الفريق لمواجهة الداخلية اليوم االأحد في الجولة 30 للدوري الممتاز.
وضمت القائمة كلا من:لحراسة المرمى: أحمد الشناوي وعمر صلاح
خط الدفاع :محمد مجدي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وأسامة إبراهيم ومحمد ناصف وحسني فتحي.
خط الوسط : أحمد توفيق وصلاح ريكو ومحمد دونجا ومعروف يوسف ومحمد عبدالرازق “شيكابالا” وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم
خط الهجوم: حسام باولو وستانلي أوهايتشي وإيمانويل مايوكا.
وعقد البرتغالي أوجستوا إيناسيو المدير الفني للزمالك جلسة مطولة مع لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق مران اليوم الأخير مساء اليوم باستاد بتروسبورت وحرص المدير الفني للزمالك على أن يشرح للاعبين بعد النقاط الخاصة بمواجهة الداخلية والنقاط التي سيركز عليها الفريق في المباراة والتي طبقها خلال المران الأخير.
وشهد المران تركيز المدير الفني على بعض الجمل الفنيه بجانب التسديدات من خارج منطقة الجزاء والتي يمنح الفرصة لجميع اللاعبين في التدريب عليها.
وأدى ثلاثي حراس المرمى أحمد الشناوي وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف مرانا قويا تحت قيادة أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق.
كما شهد مران الفريق حصول السداسي مصطفى فتحي ومحمود جنش وإسلام جمال وأيمن حفني وشوقي السعيد وطارق حامد على راحة من المشاركة في التدريبات.
ولم يشارك الخماسي مصطفى فتحي ومحمود جنش وأيمن حفني وشوقي السعيد وإسلام جمال في المران بسبب الإصابات والتي منعتهم من التواجد في مران اليوم وعدم القدرة على المشاركة في مباراة الغد.
بينما حصل طارق حامد على راحة من التدريبات بناء على تعليمات المدير الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو.
وفي شان اخر أكد خالد جلال مدير الكرة بنادي الزمالك أن مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق يعاني من شد في العضلة الأمامية وفضل الجهاز الفني منحه راحة من المشاركة في مران السبت ومباراة الداخلية.
وأضاف مدير الكرة بالزمالك ، أن المدير الفني البرتغالي أوجستوا إيناسيو منح اللاعب راحه من التدريبات والمباريات حتى يكون قادرا على المشاركة في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعه القادم في مباراة الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
-
تفاصيل «هجوم المنيا» الإرهابي.. استهداف 3 حافلات للأقباط
كشف عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، مجدي ملك، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف عشرات الأقباط، صباح اليوم الجمعة، بالطريق الصحراوي الغربي. وأوضح ملك، في مداخلة ...Fri, 26 May 2017 10:39:32 GMT
-
البورصة تربح 4.04 مليار جنيه خلال أسبوع
ارتفعت قيم تداولات البورصة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنحو 2.1 مليار جنيه، وكذلك قيم التداولات بنحو 270 مليون ورقة مالية لتربح نحو 4.04 مليار جنيه. وسجل إجمالي قيمة ...Fri, 26 May 2017 09:47:28 GMT
-
ننشر اعترافات المتهمين في «الفيروس الغامض»Fri, 26 May 2017 07:15:24 GMT
-
6 قرارات عاجلة لاسترداد أراضي الدولة
قررت لجنة أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، إرسال قائمة بكل الطلبات التى تلقتها للتقنين من نحو 17 ألف مواطن ...Fri, 26 May 2017 09:00:41 GMT
-
تهديد خطير ضد «السعودية» في 7 رمضان
بدأت عناصر مجهولة، في تبني الحشد لثورة شعبية، يوم 7 رمضان، في المملكة العربية السعودية؛ بهدف إسقاط النظام، ونشر الفوضى في البلاد، بذريعة رد الحقوق وإطلاق سراح ...Fri, 26 May 2017 07:31:04 GMT
-
مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ104 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
تسلمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ممثلة لمصر ، اليوم/ الخميس/ رئاسة الدورة العادية الرابعة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من ...Thu, 25 May 2017 13:18:02 GMT
-
غادة والي : أخبار سارة لأصحاب المعاشات
أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن هناك أخبار سارة لأصحاب المعاشات، سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع مجلس الوزراء والذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT
-
"الأهلي المصري":ارتفاع صافى الأرباح قبل الضرائب بـ 17%
أعلن البنك الاهلي المصري عن نتائج أعماله عن النصف الأول من العام المالي 2016/2017،حيث تم تحقيق 17% نمو فى صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 10,5 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 ...Thu, 25 May 2017 09:58:15 GMT
-
دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميًّا مساء الجمعة لاستطلاع هلال شهر رمضانThu, 25 May 2017 09:01:30 GMT