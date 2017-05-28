أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي إيناسيو عن اختيار 18 لاعبا لدخول معسكر الفريق لمواجهة الداخلية اليوم االأحد في الجولة 30 للدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من:لحراسة المرمى: أحمد الشناوي وعمر صلاح

خط الدفاع :محمد مجدي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وأسامة إبراهيم ومحمد ناصف وحسني فتحي.

خط الوسط : أحمد توفيق وصلاح ريكو ومحمد دونجا ومعروف يوسف ومحمد عبدالرازق “شيكابالا” وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم

خط الهجوم: حسام باولو وستانلي أوهايتشي وإيمانويل مايوكا.

وعقد البرتغالي أوجستوا إيناسيو المدير الفني للزمالك جلسة مطولة مع لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق مران اليوم الأخير مساء اليوم باستاد بتروسبورت وحرص المدير الفني للزمالك على أن يشرح للاعبين بعد النقاط الخاصة بمواجهة الداخلية والنقاط التي سيركز عليها الفريق في المباراة والتي طبقها خلال المران الأخير.

وشهد المران تركيز المدير الفني على بعض الجمل الفنيه بجانب التسديدات من خارج منطقة الجزاء والتي يمنح الفرصة لجميع اللاعبين في التدريب عليها.

وأدى ثلاثي حراس المرمى أحمد الشناوي وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف مرانا قويا تحت قيادة أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق.

كما شهد مران الفريق حصول السداسي مصطفى فتحي ومحمود جنش وإسلام جمال وأيمن حفني وشوقي السعيد وطارق حامد على راحة من المشاركة في التدريبات.

ولم يشارك الخماسي مصطفى فتحي ومحمود جنش وأيمن حفني وشوقي السعيد وإسلام جمال في المران بسبب الإصابات والتي منعتهم من التواجد في مران اليوم وعدم القدرة على المشاركة في مباراة الغد.

بينما حصل طارق حامد على راحة من التدريبات بناء على تعليمات المدير الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو.

وفي شان اخر أكد خالد جلال مدير الكرة بنادي الزمالك أن مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق يعاني من شد في العضلة الأمامية وفضل الجهاز الفني منحه راحة من المشاركة في مران السبت ومباراة الداخلية.

وأضاف مدير الكرة بالزمالك ، أن المدير الفني البرتغالي أوجستوا إيناسيو منح اللاعب راحه من التدريبات والمباريات حتى يكون قادرا على المشاركة في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعه القادم في مباراة الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.