أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “مقربين” من بينهم رئيس وكالة حماية البيئة سكوت برويت أنه يعتزم الانسحاب من اتفاقية تاريخية دولية بشأن تغير المناخ وذلك حسبما ذكرت مؤسسة اكسيوس الإخبارية يوم السبت نقلا عن ثلاثة مصادر على علم مباشر بهذه القضية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر يوم السبت إنه سيتخذ قرارا بشأن ما إذا كان سيؤيد اتفاقية باريس لتغير المناخ هذا الأسبوع.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق على ذلك.

وقال مصدر على اتصال بأشخاص لهم دور في القرار لرويترز إن من المزمع عقد اجتماعين مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة وكبريات الشركات وآخرين بشأن اتفاقية المناخ قبل إعلان ترامب المتوقع في وقت لاحق من الأسبوع.

وقال ترامب في تغريدة في ختام قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا “سأتخذ قراري النهائي بشأن اتفاق باريس الأسبوع المقبل! (هذا الأسبوع)” ورفض ترامب خلال القمة الاستجابة لضغوط من حلفاء لبلاده لدعم الاتفاقية الموقعة في 2015.

وكان ترامب قد وصف سابقا الاحتباس الحراري العالمي بأنه خدعة وهو يواجه ضغوطا من الزعماء الآخرين لاحترام اتفاقية باريس بشأن الحد من انبعاثات الكربون.