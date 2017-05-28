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هل يفسد دخول الدخان أو الروائح في الأنف الصوم؟
دخان عادم أزرق

هل يفسد دخول الدخان أو الروائح في الأنف الصوم؟

2017-05-28 07:21:28

هل دخول الدخان أو أحد الروائح في أنف وفم الصائم الذي يعمل في المطابخ أو أحد مصانع التبغ والسجائر هل هذا يفسد الصوم ؟

الجواب:

ذكر الفقهاء أن من الأشياء التي لا تفطر لعموم البلوى بها ما لا يمكن الاحتراز عنه ، كبلع الريق وغبار الطريق، وذوق الطعام للمرأة في البيت وشم الروائح الطيبة، وقد ذكر بعض الفقهاء أن مثل هذه الأمور لو كانت مما حرمها الله تعالى ورسوله في الصيام، أو مما يفسد بها الصيام لأوضحها وبينها وشرحها صلى الله عليه وسلم للأمة.

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