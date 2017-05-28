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حكم تجمل المرأة لزوجها في رمضان
الزواج

حكم تجمل المرأة لزوجها في رمضان

2017-05-28 07:19:46

هل يجوز للمرأة أن تتكحل وتتزين وتتعطر لزوجها داخل المنزل حتى لا تبدو قبيحة أمامه في نهار رمضان ؟

الجواب:
إذا كان الحال كما ورد في السؤال فينبغي على المرأة المسلمة أن تترك الزينة في نهار رمضان حتى لا تكون مدعاة إلى إفساد صيام زوجها، وهناك الكثير مما يجب أن ينشغل به الصائم أفضل من ذلك، فشهر رمضان هو شهر الذكر وشهر القرآن، والعمل الصالح، والطاعة، والاستغفار.

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