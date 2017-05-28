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شاهد.. فرحة رمضان حول العالم
بانر رمضان

شاهد.. فرحة رمضان حول العالم

2017-05-28 07:17:35

استقبلت عدد من الدول العربية والإسلامية شهر رمضان، السبت، وهو شهر الخير والبركة، حيث تختلف العادات والتقاليد باختلاف البلدان.

فجميع المسلمين يستقبلون الشهر الفضيل في أجواء من الفرح والبهجة، واجتماع العائلات على مائدة الإفطار، والاستعداد له بطقوس خاصة ومحببة، حيث يكثر عمل الخير والصدقات في شهر العبادة، كما يكثر إقبال الناس على المساجد وتلاوة القرآن الكريم، عدا عن زينة الشوارع والمحلات وحتى الأطعمة، وحسب “سكاي نيوز” عربية، للمشاهدة .اضغط هنا.

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