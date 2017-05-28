أعلن تنظيم أنصار الشريعة الجهادي في ليبيا الذي تعتبره الولايات المتحدة والأمم المتحدة تنظيما ارهابيا في بيان نشره ليل السبت على الانترنت “حل” نفسه.

وقال أنصار الشريعة المرتبط بتنظيم القاعدة في بيان بعنوان “الرسالة وصلت وجموع الشعب ستحملها” انه “بعد هذه المسيرة الحافلة والتضحيات التي قدمت فيها انصار الشريعة جل قادتها وكوادرها ها نحن نعلن للامة والمجاهدين عامة واهلنا في ليبيا خاصة عن حل جماعة انصار الشريعة بليبيا رسميا”.

وأضاف التنظيم الذي تتهمه واشنطن بالوقوف خلف الهجوم الذي استهدف في 11 ايلول/ سبتمبر 2012 القنصلية الامريكية في بنغازي وراح ضحيته السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين انه باعلانه حل نفسه “نكون قد افسحنا الطريق لغيرنا من أبناء هذه الأمة الصادقين لحمل الامانة من بعدنا”.

ولم توضح الجماعة في بيانها سبب اقدامها على خطوة حل نفسها على الرغم من انها اقرت بشكل غير مباشر بأن الحرب التي شنها ضدها “الطاغوت حفتر وجنده” في اشارة إلى المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، قد اضعفتها.

وكانت “أنصار الشريعة” خسرت قائدها محمد الزهاوي الذي قتل في نهاية 2014 في معارك ضد قوات حفتر في بنغازي، قبل أن يزداد التنظيم وهنا مع انشقاق غالبية عناصره عنه من أجل مبايعة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

وبعد ذلك انضم التنظيم إلى مجلس شورى ثوار بنغازي وهو تحالف ميليشيات اسلامية سيطر على بنغازي في 2014.

ولكن ما هي الا أشهر قليلة حتى شن “الجيش الوطني الليبي” الذي اسسه حفتر حربا ضد هذه الميليشيات الاسلامية تمكن في اعقابها من السيطرة على القسم الاكبر من ثاني كبرى مدن البلاد.

ومنذ اسابيع تفرض قوات حفتر حصارا مطبقا على آخر مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي المتحصنين في اثنين من احياء وسط المدينة.

وانصار الشريعة التي اسسها الزهاوي في مطلع 2012 تركزت خصوصا في بنغازي ودرنة (شرق) ثم امتدت الى سرت وصبراتة (غرب).

واستولت أنصار الشريعة على ثكنات ومواقع عسكرية كانت تابعة لنظام العقيد الراحل معمر القذافي وحولتها إلى معسكرات لتدريب مئات الجهاديين الراغبين بالقتال في سوريا والعراق.