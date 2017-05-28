بعد تعديلات "تويتر" الأمنية..هكذا تحافظ على الخصوصية2017-05-28 07:16:01
بدأت شبكة التدوين المصغر “تويتر” بإجراء تعديلات جديدة على سياسة الخصوصية بما يشمل التحكم بالبيانات التي يتم جمعها بواسطة الشبكة، وذلك من أجل إظهار إعلانات تناسب اهتمامات المستخدم وتفضيلاته الشخصية.
وربما لاحظت الرسالة التي تطلب إجراء مراجعة لإعدادات الخصوصية الجديدة، والتي غالباً يتخطاها أغلب المستخدمين بالموافقة المباشرة دون إجراء أي مراجعة، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”، وإن كنت ترغب بالحفاظ على خصوصيتك أثناء استخدام “تويتر”، فعليك مراجعة إعدادات الخصوصية والأمان كالتالي:
- اضغط على صورة ملفك الشخصي واختر الإعدادات والخصوصية
- من القائمة الجانبية اختر الخصوصية والأمان
- أسفل خيارات الخصوصية اذهب إلى التخصيص والبيانات واختر السماح ببعض التعديل (انقر على تعديل)
- أزل علامة (√) من جانب الخيارات التي لا تناسبك، وإن كنت تريد الاحتفاظ بخصوصيتك فيستحسن النقر على خيار تعطيل الكل ومن ثم اضغط نعم أنا متأكد، ومن خلال الإجراء السابق فإنك تمنع تويتر من جمع ومشاركة البيانات وتخصيص المحتوى وهي:
- منع تويتر من إظهار إعلانات مستهدفة بالاعتماد على الاهتمام داخل وخارج الشبكة.
- منعها من عرض التطبيقات وتخزينها على الأجهزة المحمولة الخاصة بك.
- منعها من إضفاء الطابع الشخصي على الأجهزة الأخرى التي تستخدمها.
- منعها من استخدام موقعك الجغرافي لعرض محتوى أكثر ملائمة لك.
- منع تويتر من تتبع الأماكن التي شاهدت فيها محتوى الشبكة عبر الويب.
- منع تويتر من مشاركة بياناتك الخاصة (مثل الاسم والرقم الهاتفي والبريد الإلكتروني) مع شركاء آخرين للشبكة.
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