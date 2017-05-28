صدور دجاج بحشو الطماطم الجافة2017-05-28 07:14:15
المقادير:
1/3 كوب زيت زيتون
بصلة متوسطة مفرومة
2 فص ثوم مفروم
2 ملعقة صغيرة أوريجانو
1/2 كوب طماطم جافة مفرومة
1/2 2 ملعقة كبيرة دقيق بقسماط (فتات الخبز)
بيضة مسلوقة مقطعة قطع صغيرة
2 ملعقة جبن موتزاريلا مبشور
3 صدور دجاج منزوعة الجلد والعظم
ملح وفلفل
كوب مرق
خضار سوتيه، للتقديم
الطريقة
- يُسخن 3 ملعقة كبيرة زيت في إناء على نار متوسطة، يُضاف البصل مع التقليب حوالي 3 دقائق حتى يلين، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.
- يُضاف الثوم، الأوريجانو، الطماطم الجافة ودقيق البقسماط، مع التقليب لمدة 3 دقائق حتى تتجانس المكونات. يُرفع الخليط بعيداً عن النار، ويُترك ليبرد تماماً.
- يُضاف البيض وجبن الموتزاريلا إلى خليط الطماطم الجافة، مع التقليب حتى تتجانس المكونات، ثم يُتبل بالملح والفلفل، ويُسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
- توضع الصدور على سطح أملس ويُعمل جيب (فتحة عميقة) في الجانب السميك من الصدر بواسطة طرف سكين حاد (مع مراعاة المحافظة على شكل الصدر وعدم تمزيقه).
- يوضع حشو الطماطم الجافة في جيب صدر الدجاج مع الضغط الخفيف حتى يمتلئ الجيب بالحشو، ثم تُتبل الصدور بالملح والفلفل.
- يُسخن باقي كمية الزيت في إناء على نار متوسطة، تُحمر الصدور لمدة 3 دقائق من كل جهة حتى تُصبح ذهبية اللون من الجهتين.
- يوضع المرق في صينية فرن وفوقه صدور الدجاج، ويُغطى بورق ألمونيوم.
- توضع الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة (يُرفع ورق الالمونيوم بعد 15 دقيقة) أو حتى تمام النضج.
- تُترك صدور الدجاج لتبرد قليلاُ، وتُقطع إلى شرائح، تُرص في طبق التقديم وتُقدم مع خضار سوتيه.
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