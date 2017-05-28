المقادير:

1/3 كوب زيت زيتون

بصلة متوسطة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة صغيرة أوريجانو

1/2 كوب طماطم جافة مفرومة

1/2 2 ملعقة كبيرة دقيق بقسماط (فتات الخبز)

بيضة مسلوقة مقطعة قطع صغيرة

2 ملعقة جبن موتزاريلا مبشور

3 صدور دجاج منزوعة الجلد والعظم

ملح وفلفل

كوب مرق

خضار سوتيه، للتقديم

الطريقة

- يُسخن 3 ملعقة كبيرة زيت في إناء على نار متوسطة، يُضاف البصل مع التقليب حوالي 3 دقائق حتى يلين، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.

- يُضاف الثوم، الأوريجانو، الطماطم الجافة ودقيق البقسماط، مع التقليب لمدة 3 دقائق حتى تتجانس المكونات. يُرفع الخليط بعيداً عن النار، ويُترك ليبرد تماماً.

- يُضاف البيض وجبن الموتزاريلا إلى خليط الطماطم الجافة، مع التقليب حتى تتجانس المكونات، ثم يُتبل بالملح والفلفل، ويُسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

- توضع الصدور على سطح أملس ويُعمل جيب (فتحة عميقة) في الجانب السميك من الصدر بواسطة طرف سكين حاد (مع مراعاة المحافظة على شكل الصدر وعدم تمزيقه).

- يوضع حشو الطماطم الجافة في جيب صدر الدجاج مع الضغط الخفيف حتى يمتلئ الجيب بالحشو، ثم تُتبل الصدور بالملح والفلفل.

- يُسخن باقي كمية الزيت في إناء على نار متوسطة، تُحمر الصدور لمدة 3 دقائق من كل جهة حتى تُصبح ذهبية اللون من الجهتين.

- يوضع المرق في صينية فرن وفوقه صدور الدجاج، ويُغطى بورق ألمونيوم.

- توضع الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة (يُرفع ورق الالمونيوم بعد 15 دقيقة) أو حتى تمام النضج.

- تُترك صدور الدجاج لتبرد قليلاُ، وتُقطع إلى شرائح، تُرص في طبق التقديم وتُقدم مع خضار سوتيه.