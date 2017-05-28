المقادير:



للبيتزا

كوب ماء دافئ

ملعقة ونصف صغيرة خميرة

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة زيت +11/2 ملعقة صغيرة

3 ملعقة كبيرة كاكاو

3 كوب دقيق

للتزيين

كوب جبن مسكربون أو جبن كريم حلو

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض

ملعقة كبيرة عصير برتقال

2 كوب كريم لباني

11/2 كوب شيكولاتة مبشورة

ملعقة كبيرة زيت

2 كيوي مُقشر (مقطع حلقات)

كوب فراولة (مُقطعة شرائح )

سكر بودرة - نعناع

الطريقة

للبيتزا

- تُذاب الخميرة مع السكر في الماء الدافئ وتُترك لمدة خمس دقائق لتتفاعل وتُضاف ملعقة الزيت، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.

- يُخلط الكاكاو والدقيق ويُضاف لمكونات الخميرة بالتدريج ويُعجن جيداً بعد كل إضافة حتى يتماسك العجين ويُصبح ناعم ويُشكل على هيئة كرة .

- يُدهن طبق عميق بالزيت وكذلك كرة العجين ويُغطى ويُترك ليتخمر حوالي 1- 2/1 1 ساعة أو حتى يتضاعف حجمه.

- يُفرد العجين على سطح أملس مرشوش بقليل من الدقيق على شكل دائرة.

- يُوضع فى صاج فرن .

- يُخبز فى فرن حرارته 475 درجة فهرنهيت أو 240 درجة مئوية لمدة عشر دقائق.

التزيين

- يُخلط الجبن والعسل وعصير البرتقال جيداً ويُترك جانباً .

- يُسخن الكريم إلى ما قبل درجة الغليان ويُرفع عن النار.

- تُضاف الشيكولاتة المبشورة للكريم ويُترك لعدة دقائق ثم يُضاف الزيت وتُقلب جيداً وتُترك لتبرد.

- بعد خبز البيتزا يُفرد خليط الجبن فوق البيتزا وتُرص قطع الفواكه ثم تُرش بالشيكولاته الدافئة.

- عند التقديم تُزين بقليل من السكر البودرة (حسب الرغبة) وأوراق النعناع.