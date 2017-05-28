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بيتزا بالشيكولاتة
شيكولاتة

بيتزا بالشيكولاتة

2017-05-28 07:10:58

المقادير:

للبيتزا
كوب ماء دافئ
ملعقة ونصف صغيرة خميرة
2 ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة زيت +11/2 ملعقة صغيرة
3 ملعقة كبيرة كاكاو
3 كوب دقيق

للتزيين
كوب جبن مسكربون أو جبن كريم حلو
2 ملعقة كبيرة عسل أبيض
ملعقة كبيرة عصير برتقال
2 كوب كريم لباني
11/2 كوب شيكولاتة مبشورة
ملعقة كبيرة زيت
2 كيوي مُقشر (مقطع حلقات)
كوب فراولة (مُقطعة شرائح )
سكر بودرة - نعناع

الطريقة
للبيتزا
- تُذاب الخميرة مع السكر في الماء الدافئ وتُترك لمدة خمس دقائق لتتفاعل وتُضاف ملعقة الزيت، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.
- يُخلط الكاكاو والدقيق ويُضاف لمكونات الخميرة بالتدريج ويُعجن جيداً بعد كل إضافة حتى يتماسك العجين ويُصبح ناعم ويُشكل على هيئة كرة .
- يُدهن طبق عميق بالزيت وكذلك كرة العجين ويُغطى ويُترك ليتخمر حوالي 1- 2/1 1 ساعة أو حتى يتضاعف حجمه.
- يُفرد العجين على سطح أملس مرشوش بقليل من الدقيق على شكل دائرة.
- يُوضع فى صاج فرن .
- يُخبز فى فرن حرارته 475 درجة فهرنهيت أو 240 درجة مئوية لمدة عشر دقائق.

التزيين
- يُخلط الجبن والعسل وعصير البرتقال جيداً ويُترك جانباً .
- يُسخن الكريم إلى ما قبل درجة الغليان ويُرفع عن النار.
- تُضاف الشيكولاتة المبشورة للكريم ويُترك لعدة دقائق ثم يُضاف الزيت وتُقلب جيداً وتُترك لتبرد.
- بعد خبز البيتزا يُفرد خليط الجبن فوق البيتزا وتُرص قطع الفواكه ثم تُرش بالشيكولاته الدافئة.
- عند التقديم تُزين بقليل من السكر البودرة (حسب الرغبة) وأوراق النعناع.

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