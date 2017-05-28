بيتزا بالشيكولاتة2017-05-28 07:10:58
المقادير:
للبيتزا
كوب ماء دافئ
ملعقة ونصف صغيرة خميرة
2 ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة زيت +11/2 ملعقة صغيرة
3 ملعقة كبيرة كاكاو
3 كوب دقيق
للتزيين
كوب جبن مسكربون أو جبن كريم حلو
2 ملعقة كبيرة عسل أبيض
ملعقة كبيرة عصير برتقال
2 كوب كريم لباني
11/2 كوب شيكولاتة مبشورة
ملعقة كبيرة زيت
2 كيوي مُقشر (مقطع حلقات)
كوب فراولة (مُقطعة شرائح )
سكر بودرة - نعناع
الطريقة
للبيتزا
- تُذاب الخميرة مع السكر في الماء الدافئ وتُترك لمدة خمس دقائق لتتفاعل وتُضاف ملعقة الزيت، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.
- يُخلط الكاكاو والدقيق ويُضاف لمكونات الخميرة بالتدريج ويُعجن جيداً بعد كل إضافة حتى يتماسك العجين ويُصبح ناعم ويُشكل على هيئة كرة .
- يُدهن طبق عميق بالزيت وكذلك كرة العجين ويُغطى ويُترك ليتخمر حوالي 1- 2/1 1 ساعة أو حتى يتضاعف حجمه.
- يُفرد العجين على سطح أملس مرشوش بقليل من الدقيق على شكل دائرة.
- يُوضع فى صاج فرن .
- يُخبز فى فرن حرارته 475 درجة فهرنهيت أو 240 درجة مئوية لمدة عشر دقائق.
التزيين
- يُخلط الجبن والعسل وعصير البرتقال جيداً ويُترك جانباً .
- يُسخن الكريم إلى ما قبل درجة الغليان ويُرفع عن النار.
- تُضاف الشيكولاتة المبشورة للكريم ويُترك لعدة دقائق ثم يُضاف الزيت وتُقلب جيداً وتُترك لتبرد.
- بعد خبز البيتزا يُفرد خليط الجبن فوق البيتزا وتُرص قطع الفواكه ثم تُرش بالشيكولاته الدافئة.
- عند التقديم تُزين بقليل من السكر البودرة (حسب الرغبة) وأوراق النعناع.
-
تفاصيل «هجوم المنيا» الإرهابي.. استهداف 3 حافلات للأقباط
كشف عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، مجدي ملك، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف عشرات الأقباط، صباح اليوم الجمعة، بالطريق الصحراوي الغربي. وأوضح ملك، في مداخلة ...Fri, 26 May 2017 10:39:32 GMT
-
البورصة تربح 4.04 مليار جنيه خلال أسبوع
ارتفعت قيم تداولات البورصة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنحو 2.1 مليار جنيه، وكذلك قيم التداولات بنحو 270 مليون ورقة مالية لتربح نحو 4.04 مليار جنيه. وسجل إجمالي قيمة ...Fri, 26 May 2017 09:47:28 GMT
-
ننشر اعترافات المتهمين في «الفيروس الغامض»Fri, 26 May 2017 07:15:24 GMT
-
6 قرارات عاجلة لاسترداد أراضي الدولة
قررت لجنة أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، إرسال قائمة بكل الطلبات التى تلقتها للتقنين من نحو 17 ألف مواطن ...Fri, 26 May 2017 09:00:41 GMT
-
تهديد خطير ضد «السعودية» في 7 رمضان
بدأت عناصر مجهولة، في تبني الحشد لثورة شعبية، يوم 7 رمضان، في المملكة العربية السعودية؛ بهدف إسقاط النظام، ونشر الفوضى في البلاد، بذريعة رد الحقوق وإطلاق سراح ...Fri, 26 May 2017 07:31:04 GMT
-
مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ104 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
تسلمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ممثلة لمصر ، اليوم/ الخميس/ رئاسة الدورة العادية الرابعة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من ...Thu, 25 May 2017 13:18:02 GMT
-
غادة والي : أخبار سارة لأصحاب المعاشات
أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن هناك أخبار سارة لأصحاب المعاشات، سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع مجلس الوزراء والذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT
-
"الأهلي المصري":ارتفاع صافى الأرباح قبل الضرائب بـ 17%
أعلن البنك الاهلي المصري عن نتائج أعماله عن النصف الأول من العام المالي 2016/2017،حيث تم تحقيق 17% نمو فى صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 10,5 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 ...Thu, 25 May 2017 09:58:15 GMT
-
دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميًّا مساء الجمعة لاستطلاع هلال شهر رمضانThu, 25 May 2017 09:01:30 GMT