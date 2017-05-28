تزامنًا مع الاحتفال بعيد الكتابة والثقافة السلافيتين، أطلقت روسيا مؤخرا أول قناة إلكترونية أدبية في العالم.

ووفقا لوكالة تاس ومصادر صحفية قال فلاديك دارمان مراسل الوكالة: إن قناة “Litclub.TV” تقدم برامجها بمشاركة مؤلفين معاصرين، كما أنها خالية من أي روح عدوانية، وستتيح للجمهور المتابع للأدب إمكانية التعرف على الكتاب المفضلين، ما يجعلها هدية قيمة لهواة الأدب والشعر.

وقال دميتري كرافتشوك، رئيس تحرير القناة إلى أن القناة هي الوحيدة في العالم التي تختص بالأدب فقط، لتكون أول تليفزيون وضع لأجل المؤلفين والكتاب، وهواة الأدب المعاصر.

وستعمل على تقديم محتوى الكتب لمتابعيها، وفي نفس الوقت ستمكنهم من التعرف على شخصيات المؤلفين.

يذكر أن Litclub.TV عبارة عن مشروع جديد لاتحاد الكتاب الروس وتبث من مكتب الاتحاد على موقع www.Litclub.tv.