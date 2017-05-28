 Moheet on google
الأحد 28 مايو 2017 04:13 صباحاً
روابط سريعة
روسيا تطلق أول قناة إلكترونية أدبية في العالم
القلم ثلاثي البعاد

روسيا تطلق أول قناة إلكترونية أدبية في العالم

2017-05-28 03:24:35
متابعات

تزامنًا مع الاحتفال بعيد الكتابة والثقافة السلافيتين، أطلقت روسيا مؤخرا أول قناة إلكترونية أدبية في العالم.

ووفقا لوكالة تاس ومصادر صحفية قال فلاديك دارمان مراسل الوكالة: إن قناة “Litclub.TV” تقدم برامجها بمشاركة مؤلفين معاصرين، كما أنها خالية من أي روح عدوانية، وستتيح للجمهور المتابع للأدب إمكانية التعرف على الكتاب المفضلين، ما يجعلها هدية قيمة لهواة الأدب والشعر.

وقال دميتري كرافتشوك، رئيس تحرير القناة إلى أن القناة هي الوحيدة في العالم التي تختص بالأدب فقط، لتكون أول تليفزيون وضع لأجل المؤلفين والكتاب، وهواة الأدب المعاصر.
وستعمل على تقديم محتوى الكتب لمتابعيها، وفي نفس الوقت ستمكنهم من التعرف على شخصيات المؤلفين.

يذكر أن Litclub.TV عبارة عن مشروع جديد لاتحاد الكتاب الروس وتبث من مكتب الاتحاد على موقع www.Litclub.tv.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3