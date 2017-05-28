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تعرض مقبرة شارل ديجول في فرنسا للتخريب
شارل ديجول

تعرض مقبرة شارل ديجول في فرنسا للتخريب

2017-05-28 03:16:40
وكالات - رويترز

تعرضت مقبرة الجنرال شارل ديجول، الذي قاد مقاومة فرنسا للاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية وأسس الجمهورية الخامسة، للتخريب أمس السبت.

وقالت بلدية كولومبي، في شرق فرنسا حيث توجد المقبرة، في حسابها على تويتر إنها تعرضت لعمل تخريبي مساء السبت وإن تحقيقا لا يزال جاريا. ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن المخربين دخلوا المقبرة ودمروا الصليب الموجود فوقها.

ونقلت إذاعة فرانس إنفو عن رئيس البلدية باسكال بابوت قوله إنه لا يعتقد بوجود دوافع سياسية وراء هذا العمل، رغم أن عددا من الساسة نددوا به.

وديجول أحد أبرز الشخصيات في تاريخ فرنسا في القرن العشرين إذ قاد المقاومة ضد الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية وتولى رئاسة فرنسا لعقد من الزمان انتهى في 1969.

وأسس ديجول الجمهورية الفرنسية الخامسة التي منحت رئيس البلاد سلطات واسعة ووضعت سياسة خارجية مميزة رفضت مفهوم الهيمنة العالمية للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي الأمر الذي جعل فرنسا صاحبة صوت مستقل على الساحة العالمية. وتوفي ديجول عام 1970

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