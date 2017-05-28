جلال أمين: الطبقة الوسطى في أي مجتمع لا يمكن أن تتلاشى

أكد الدكتور جلال أمين، المفكر السياسي وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن استقلال الإرادة ورفع معدل النمو بالنسبة للشرائح الدنيا والمتوسطة، كفيل بإعادة الاستقرار للمجتمع المصري.

وقال في حواره ببرنامج “المواجهة”، المذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، إن الطبقة الوسطى في أي مجتمع لا يمكن أن تتلاشى، ضاربًا مثالًا بالمعلمين، وأزمتهم الحادثة مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أنه لا ينصلح حال المدرس بدون تعديل وضعه الاقتصادي والاجتماعي.