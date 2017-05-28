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الصايغ: "ميهوبي" مكسباً للثقافة الجزائرية
عز الدين ميهوبي

الصايغ: "ميهوبي" مكسباً للثقافة الجزائرية

2017-05-28 01:47:39
محيط - شيماء فؤاد

هنأ حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، لعز الدين ميهوبي بمناسبة تجديد الثقة له وزيراً للثقافة في التشكيل الحكومي الجديد في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وتمنى الصايغ للشاعر والمسرحي والروائي اد. ميهوبي التوفيق في أداء مسؤولياته، وقال إن وجوده في هذا الموقع مكسب كبير للثقافة الجزائرية والعربية نظراً لخبرته الواسعة في مجال إدارة العمل الثقافي، إضافة إلى علاقاته الطيبة، وسمعته في أوساط المثقفين والمبدعين.

وقال الصايغ إن المرحلة السابقة شهدت تطوراً كبيراً في مجال العلاقة بين الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ووزارة الثقافة في الجزائر، وقد تأكد ذلك خلال اجتماعات المكتب الدائم للاتحاد التي استضافها اتحاد الكتاب الجزائريين في العاصمة الجزائر مطلع العام الجاري، وهذه العلاقة مرشحة اليوم لمزيد من التطور لتكون نموذجاً للتكامل والتفاعل بما يخدم الثقافة العربية ككلّ.

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