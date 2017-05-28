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ماذا حدث في الحلقة الأولى من مسلسل "في ال لا لا لاند"؟
دنيا سمير غانم

ماذا حدث في الحلقة الأولى من مسلسل "في ال لا لا لاند"؟

2017-05-28 01:31:22
كتب - متابعات

تفاصيل عديدة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل “في ال لا لا لاند”، من بطولة دنيا سمير غانم وحمدي الميرغني وشيماء سيف وسمير غانم.
وظهرت في حلقة المسلسل المذاع على شاشة سي بي سي حصريًا، تأخر “عتاب” مضيفة الطيران  التي تقوم بدورها دنيا سمير غانم  عن موعد إقلاع الطائرة، ما جعل مديرة طاقم الضيافة تعنفها بشدة أمام الجميع، لا سيما وأنها ترتدي ملابس غير مهندمة.
وبينت الحلقة معاناة ملكة جمال مصر من الجلوس بالمقاعد الاقتصادية، خاصة أنه يجلس بجانبها شخصان يتناولان الباذنجان والفول في الطائرة، وتنتهي الحلقة باصطدام “عتاب” في جدار الطائرة، واصابتها بالإغماء.

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