وقعت أحداث متصاعدة في أولى حلقات مسلسل “كلبش” حيث كشف المؤلف باهر دويدار عن شخصية الضابط سليم، والتي يقوم بها الفنان أمير كرارة، الذى يتعرض لإصابة أثناء قيام بعملية خاصة، يكافح فيها الإرهابى عاشور، والذى يقوم بدوره أحمد حاتم وبالفعل يقوم بقتله.

وخلال حلقة المسلسل المذاع على شاشة سي بي سي، يستشهد أحد الضباط والذى يقوم بدوره الفنان عمر حسن يوسف ليفدى سليم بروحه وينقذه من الموت.

ويظهر جانبا لشخصية الضابط سليم، والتى تتمتع بالعنف والقوة ومخالفة التعليمات ما يدفع قيادات الداخلية لاتخاذ قرار بعزله عن منصبه وتحويله إلى المباحث