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هند صبري تكتشف في "حلاوة الدنيا" إصابتها بالسرطان
هند صبري ـ هند صبرى

هند صبري تكتشف في "حلاوة الدنيا" إصابتها بالسرطان

2017-05-28 01:26:00
كتب - متابعات

ظهر خلال الحلقة الأولى من ملسلسل “حلاوة الدنيا” الذى يقوم ببطولته هند صبرى وظافر العابدين وتأليف ورشة عمل وإخراج حسين المنباوى، شهدت توجيه أمينة التى تقوم بدورها هند صبرى، صدمة لعمها الدكتور عادل الذى يقوم بدوره مصطفى فهمى، بعد أن تنتهى من الفحوصات الشاملة فى المستشفى الخاص به وترفض الجلوس معه.
أما خلال نهاية الحلقة من البرنامج المذاع على شاشة سي بي سي حصريًا، تكتشف أمينة إصابتها بمرض السرطان، ويبلغها بهذا الخبر عمها قبل أيام قليلة من حفل زفافها.

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