كشف خبراء مؤشر كنتار العالمي لأفضل 50 سلعة استهلاكية بالعالم في دراسة حديثة للسنة الخامسة على التوالي ان ماركات السلع الاستهلاكية لمؤسسة يونيليفر العالمية هى الأكثر انتشارا في مؤشر كانتار العالمي السنوي.

و هذا من خلال تحليل واسع للعلامات التجارية الاستهلاكية الكثر شراءا من معظم المستهلكين في حوالي 39 دولة – حيث تصل دراسات مؤشر كانتار العالمي لأكثر من مليار اسرة و 30 مليار مشتري عبر 39 دولة.

و جائت منتجات العناية المنزلية و صابون دوف مبهرة بالوصول الي 14 مليون اسرة جديدة خلال عام 2016 ، حيث يقول كيث ويد مسؤؤل التسويق و الاتصال بمؤسسة يونيليفر العالمية نحن نرى ان المستهلكين يرغبون في شراء بشكل متزايد للعلامات التجارية التي الأنسب و الأفضل سعرا و ايضا تناسب هذه المنتجات مع قيمها

و اضاف ان تجربتنا اكدت ان العلامات التجارية التي تحقق اغراضها و تستجيب للطلب عليها تحقق نموا اسرع من غيرها , فأن العلامات التجارية الأكثر استدامة تنمو بنسبة 50٪ أسرع من بقية الأعمال التجارية، وقدمت هذه العلامات أكثر من 60٪ من نمو يونيليفر في عام 2016.

واننا في اعمالنا نقود الاستثمار في العالم - و كذلك نحن الاكثر قيادة للابتكار و الاستدامة – و لذلك سنستمر في الاستثمار في علامتنا التجارية لدفعها لمزيد من النمو و لتحقيق مزيد من المزايا للمستهلكين و ضمان المساهمة الايجابية للمجتمع و البيئة المحيطة بنا.