أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن المجموعات الإرهابية التى قامت بحادث المنيا دُربت في ليبيا وربما تكون قد تسللت من الحدود الإرهابية، منوهًا أن هذه الجماعات تقوم بأعمالها برعاية قطرية وتمويل قطري وتركي وتدريبات يُشرف عليها أتراك.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد” المذاع على شاشة “العاصمة”، اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية أخطرت مجلس الأمن بأن توجيه ضربات للإرهابيين في ليبيا تاتي اتساقًا مع المادة 5 من ميثاق الأمم المتحدة التى تعطي الدول الحق في الدفاع عن أمنها القومي حتى خارج حدودها.