عزا الإعلامي عمرو عبد الحميد،الأهالي في الحادث الإرهابي الأليم الذي وقع مساء الجمعة في محافظة المنيا، موجهًا تعازيه للشعب المصري بصفة عامة والأقباط بصفة خاصة، مؤكدًا أنهم شركاء في الوطن.

وقال في برنامجه “رأي عام”، على شاشة “تن”، إن الرد السريع التي قامت بها القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة المصرية شفى بعض الغليل للمواطن المصري الذي أحزنه ما جرى بالأمس.

ولفت إلى أن الغارات التي شنتها القوات الجوية ضد ما يعرف بمجلس شورى مجاهدي درنة شرقي ليبيا، جاءت ردًا على الهجوم الإرهابي، أمس الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطًا كانوا في طريقهم لزيارة دير الأنبا صموئيل بالمنيا، والذي أدى لاستشهاد 28 شخصا على الأقل وإصابة 26 آخرين.