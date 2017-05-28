

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن علي مصيلحي، وزير التموين وافق على استمرار العمل بمعرض “سوبر ماركت أهلا رمضان” ابتداء من غد الأحد ولمدة أسبوع نظرا للإقبال الشديد الذى تجاوز المليون مستهلك خلال الأسبوع الأول من افتتاحه.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “انفراد”، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة “العاصمة”، أنه تم تخفيض أسعار اللحوم المجمدة بمعارض “سوبر ماركت أهلا رمضان” ومنافذ المجمعات الاستهلاكية اعتبارا من اليوم السبت وطوال شهر رمضان، حيث سيتم طرح كيلو اللحوم المجمدة بـ60 جنيهًا.

وأشار إلى أنه يحاول توفير منافذ متحركة للوصول إلى القرى والعشوائيات بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجيش والشرطة.