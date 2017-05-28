أكدت إيفلين متى، عضو مجلس النواب، أن أداء الحكومة في التعامل مع حادث المنيا كان سريعًا، معربة عن أسفها في عدم وجود شبكة الاتصالات بمنطقة وقوع الحادث، مما تسبب في تأخر وصول المعلومة عن الحادثة.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد” المذاع على شاشة “العاصمة”، إن “الحادث الإرهابي أثر على فرحتنا بشهر رمضان اللي بنستناه مسيحيين ومسلمين”، منوهة بأن توحد المصريين يزيد من غضب الإرهابيين وعملياتهم، مشددة على ضرورة أن يتم التصدي للإرهاب بالفكر والتعليم أولًا.