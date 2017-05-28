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حساسين مهاجما "داعش" بعد حادث المنيا :" لا عندهم ملة ولا دين"
سعيد حساسين

حساسين مهاجما "داعش" بعد حادث المنيا :" لا عندهم ملة ولا دين"

2017-05-28 01:05:07


شن الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على الجماعات الإرهابية وتنظيم “داعش” الإرهابي، بعد الحادث الإرهابي التي تعرضت له محافظة المنيا مساء أمس الجمعة، قائلًا :” حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ، ربنا ينتقم منكم”.
وأضاف حساسين، خلال تقديمه برنامج ” انفراد”، على قناة “العاصمة”، أن وزارة الصحة أكدت أن بعض ضحايا حادث المنيا الإرهابي تلقى 9 طلقات نارية، مستطردًا :” داعش دي معندهمش مله ولا دين ، ذنبه إيه عشان ياخد 9 طلقات ، مبسوطين كده وهما بيقتلوا الأطفال”.
وأشاد عضو مجلس النواب،  بتحرك القوات المسلحة المصرية واستهداف تمركزات لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا ردًا على هذا الحادث الإرهابي.

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