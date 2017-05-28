

شن الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على الجماعات الإرهابية وتنظيم “داعش” الإرهابي، بعد الحادث الإرهابي التي تعرضت له محافظة المنيا مساء أمس الجمعة، قائلًا :” حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ، ربنا ينتقم منكم”.

وأضاف حساسين، خلال تقديمه برنامج ” انفراد”، على قناة “العاصمة”، أن وزارة الصحة أكدت أن بعض ضحايا حادث المنيا الإرهابي تلقى 9 طلقات نارية، مستطردًا :” داعش دي معندهمش مله ولا دين ، ذنبه إيه عشان ياخد 9 طلقات ، مبسوطين كده وهما بيقتلوا الأطفال”.

وأشاد عضو مجلس النواب، بتحرك القوات المسلحة المصرية واستهداف تمركزات لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا ردًا على هذا الحادث الإرهابي.